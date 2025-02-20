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أمير سعودي يعلّق على تصريحات وزير الطاقة بالمملكة عن المصريين

02:32 م الخميس 20 فبراير 2025

الأمير عبد العزيز بن سلمان

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وكالات

أثارت تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفاعلا كبيرا بعدما أشاد بالشعب المصري في كلمته، خلال مؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025" يوم الاثنين الماضي.

وأشاد مسؤولون سعوديون بتلك التصريحات، إذ قال الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، إن "خطاب المؤثر الفذ دائما الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر (إيجبس 2025) التي أكد فيها المصير المشترك والاستقرار الواحد والتنمية المتكاملة دائمة بين مصر والسعودية، واختتم بكلمات عفوية نابعة من القلب تعبر عن حب السعودية شعبا وقيادة لمصر الشقيقة".

وأضاف بن مساعد: "تلك الكلمات تغني عن أي حديث عن العلاقات المتميزة بين البلدين الكبيرين.. حفظ الله السعودية ومصر".

وكان وزير الطاقة السعودي، أشار إلى استثمارات المملكة في قطاع الطاقة في مصر، والتي تتضمن 5 مشروعات للطاقة الشمسية والرياح، موضحا أن تلك المشروعات تهدف إلى تعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة.

وبحسب تقديرات وزير الطاقة السعودي، بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر 46 مليار ريال سعودي "نحو 12 مليار دولار".

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الأمير عبد العزيز بن سلمان الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025
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