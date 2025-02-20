من مصر.. دخول أول دفعة من المنازل المتنقلة إلى غزة (فيديو)

(وكالات)

عبرت، اليوم الخميس، أول دفعة من المنازل المتنقلة من مصر إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، في إطار الجهود الإنسانية لإيواء النازحين، وذلك حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية".

وتشمل الدفعة الأولى 15 منزلًا متنقلًا مقسمة على 5 شاحنات، بالإضافة إلى جرافة ستدخل إلى القطاع، فيما عبرت الدفعة الـ17 من المرضى والمصابين من غزة عبر معبر رفح البري للعلاج في المستشفيات المصرية.

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية، إدخال معدات لإنشاء 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة لإيواء الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.



وتمتد مساحة كل منزل متنقل إلى 40 مترًا مربعًا، ويضم غرفتين مجهزتين، تستوعب ثلاثة أسرة، كما تم تزويدها بوصلات كهربائية وإضاءة، إضافة إلى نوافذ للتهوية وحوائط عازلة للحرارة.

وفقًا للاتفاق، سيتم إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة، وإدخال المعدات اللازمة للدفاع المدني لإزالة الركام والأنقاض. كما ينص الاتفاق على إدخال مستلزمات لإنشاء مراكز لإيواء النازحين، تشمل بناء 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة و200 ألف خيمة.



كما يتضمن الاتفاق بدء إعادة الإعمار الشامل للمنازل والبنية التحتية المدمرة، وتعويض المتضررين تحت إشراف مصر وقطر والأمم المتحدة، إلى جانب جهات دولية أخرى.