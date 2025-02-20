روسيا تعلن توجيه ضربات ضد مطارات عسكرية ومستودعات ذخيرة بأوكرانيا

(وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنها نفذت سلسلة ضربات دقيقة استهدفت مطارات عسكرية، ومستودعات ذخيرة، ومواقع تجهيز وإطلاق الطائرات المسيرة التابعة للجيش الأوكراني.

وأضافت الوزارة أنها وجهت ضربات للبنية التحتية للطاقة التي تزود مجمع الصناعة العسكري الأوكراني، في إطار استراتيجيتها لإضعاف القدرات القتالية لكييف.

كما أكدت إسقاط 112 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يعكس تزايد استخدام الطائرات بدون طيار في الهجمات المتبادلة بين الطرفين.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الميدانية بين موسكو وكييف، حيث تكثف القوات الروسية استهداف المنشآت العسكرية الأوكرانية، بينما تصعد أوكرانيا من هجماتها بالطائرات المسيرة ضد مواقع داخل الأراضي الروسية، في وقت تشهد فيه العلاقات بين موسكو وواشنطن تقاربا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ينتظر عقد قمة مشتركة بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وعقدت الثلاثاء الماضي، قمة مشتركة في الرياض، بين وفد روسيا برئاسة وزير الخارجية سيرجي لافروف، ووفد الولايات المتحدة برئاسة وزير الخارجية ماركو روبيو، ناقش فيها وفد البلدان سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وسبل تحقيق التقارب بين موسكو وواشنطن.





