ملك الأردن لبرلمانيين أمريكيين: نجدد رفضنا لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة

عمان – (أ ش أ)

جدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية.

جاء ذلك خلال مباحثات العاهل الأردني اليوم الخميس، مع وفد من مجلس النواب الأمريكي برئاسة عضو لجنة الشؤون الخارجية النائب داريل عيسى، بحثا أبرز مستجدات المنطقة.

وحذر الملك عبدالله الثَّاني، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، من خطورة التصعيد في الضفة الغربية والقدس.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مشيرا إلى الدور المحوري للولايات المتحدة في دفع تلك الجهود.

وتناول اللقاء، طبقا لبيان الديوان الملكي اليوم، الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها.