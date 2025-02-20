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الفاتيكان يعلن عن مستجدات الوضع الصحي للبابا فرانسيس

02:19 م الخميس 20 فبراير 2025

البابا فرانسيس

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(وكالات)

كشف الفاتيكان، اليوم الخميس، أن البابا فرانسيس يواصل تعافيه من الالتهاب الرئوي، حيث تمكن صباح اليوم من تناول الفطور بعيدًا عن السرير بعد ليلة سادسة هادئة في المستشفى.

ووفقًا لمتحدث الفاتيكان ماتيو بروني، فقد أظهرت الفحوصات الأخيرة تحسنًا طفيفًا في بعض مؤشرات الالتهاب لدى البابا البالغ من العمر 88 عامًا، والذي يعاني من حساسية متزايدة تجاه التهابات الجهاز التنفسي منذ إصابته بالتهاب رئوي شديد عام 2023.

وزارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني البابا أمس الأربعاء، حيث قضت 20 دقيقة معه وأكدت أن معنوياته جيدة وأنه كان يمزح كعادته.

وكان البابا قد نُقل إلى مستشفى جيملي في روما يوم 14 فبراير بعد تفاقم التهاب الشعب الهوائية، قبل أن يعلن الأطباء الثلاثاء الماضي أن الالتهاب انتشر في كلتا رئتيه.

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البابا فرانسيس الفاتيكان
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