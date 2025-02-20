كان الإسرائيلية: حماس تسلم توابيت الأسرى القتلى بمفاتيح غير مطابقة للأقفال

(وكالات)

أفادت قناة "كان" العبرية، اليوم الخميس، بأن حركة حماس سلمت توابيت الأسرى الإسرائيليين القتلى مغلقة.

وقالت القناة الإسرائيلية، إن حركة حماس رغم إرفاقها مفاتيح لتلك الأقفال لكنها كانت غير متطابقة.

وتأتي هذه العملية ضمن صفقة تبادل الأسرى الجارية، حيث تم اليوم تسليم جثامين 4 أسرى إسرائيلييين قتلوا خلال غارة شنها الاحتلال على غزة، واستهدفت مناطق احتجاز الأسرى أثناء القصف.

ومن بين الأسرى الذين سلمتهم حماس اليوم، جثث عائلة بيباس، التي أصبحت رمزًا لما تصفه إسرائيل بـ "مأساتها" منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

ويعد ذلك هو تسليم الجثث الأول من نوعه منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، ففي صفقة تبادل الأسرى الأولى في نوفمبر 2023 لم يتم تبادل إلا الأسرى الأحياء فقط.

وأقيمت مراسم تسليم الجثامين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث سُلمت جثامين شيري بيباس وولديها الصغيرين كفير وأرييل، إضافة إلى الأسير عوديد ليفشيتس البالغ من العمر 83 عامًا.

وقبل تسليم الجثث، عرضت حماس أربعة توابيت سوداء على منصة التسليم، وظهرت لافتة في الخلفية تُظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هيئة مصاص دماء ملطخ بالدماء.

وحمل كل نعش صورة صغيرة للقتلى، كما نُقش على نماذج صواريخ بيضاء موضوعة بالقرب من التوابيت عبارة: "لقد قتلوا بقنابل الولايات المتحدة".