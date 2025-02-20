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اكتشفت بعد الولادة أنه ليس ابنها.. أمريكية ترفع دعوى ضد عيادة خصوبة

01:43 م الخميس 20 فبراير 2025

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(وكالات)

رفعت امرأة أمريكية تدعى كريستينا موراي دعوى قضائية ضد عيادة "كوستال فيرتيليتي سبيشاليستس"، متهمةً إياها بالإهمال الجسيم بعد أن زرعت في رحمها جنينًا خاطئًا خلال عملية تخصيب صناعي.

وأوضحت موراي البالغة من العمر 38 عامًا أنها لم تدرك الخطأ إلا بعد ولادة الطفل في ديسمبر 2023، حيث فوجئت بأن ملامحه لا تتطابق معها أو مع المتبرع بالحيوانات المنوية، لتكتشف لاحقًا أن العيادة زرعت جنين امرأة أخرى في رحمها.

ورغم صدمتها، قررت موراي تربية الطفل، لكنها واجهت مطالبة من والديه البيولوجيين بحضانته، ما دفعها إلى التخلي عنه بعد خمسة أشهر لتجنب معركة قانونية خاسرة.

وفي الدعوى المدنية التي أقامتها، أكدت موراي أن الخطأ الذي ارتكبته العيادة جعلها أمًا بديلة دون علمها أو إرادتها، متسببةً في معاناة نفسية عميقة لها. ويطالب محاميها آدم وولف بتعويضات مالية لم يتم تحديدها، فيما لا تزال موراي تبحث عن مصير أجنتها المفقودة ولم تحصل على إجابة من العيادة حتى الآن.

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