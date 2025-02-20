نشر الحرس الوطني في نيويورك لتأمين السجون بالولاية (فيديو)

(وكالات)

أعلنت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، عن نشر قوات الحرس الوطني للمساعدة في تأمين سجون الولاية، وسط استمرار إضراب العاملين في المؤسسات الإصلاحية، الذين يطالبون بتحسين ظروف العمل.

وفي رسالة مصورة نشرتها على قناتها في يوتيوب، قالت هوشول: "لقد التقيت وإدارتي وسنواصل الاجتماع مع قيادة النقابة لحل هذا الوضع على الفور. ولكن إذا لم يتم التوصل إلى حل، فسأنشر الحرس الوطني لتأمين هذه المرافق. لقد تم نشرهم بالفعل، وهم مستعدون لفرض استقرار الوضع".



ورغم ذلك، لم تحدد الحاكمة بشكل دقيق أماكن انتشار هذه القوات.

ووفقًا لما نقلته شبكة "سي بي إس"، فإن الإضرابات مستمرة لليوم الثالث على التوالي، حيث رفض عدد كبير من الموظفين الحضور إلى نوبات العمل في 30 سجنًا من أصل 42 في الولاية. ويشكو العاملون من ظروف العمل القاسية، وسط ضغوط متزايدة على الإدارة لإيجاد حلول عاجلة.





