كوريا الجنوبية تؤكد الحاجة لاستجابة مشتركة مع الناتو للرد على تهديدات بيونج يانج

سول – (أ ش أ)

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية الأدميرال "كيم ميونغ-سو"، اليوم الخميس، الحاجة إلى استجابة مشتركة مع حلف الناتو والمجتمع الدولي، وسط تزايد الشكوك الناجمة عن تهديدات بيونج يانج النووية والصاروخية وتعميق تعاونها العسكري مع روسيا.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إن رئيس الهيئة بحث مع نظيره الجديد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأدميرال "جيوسيبي كافو دراجوني" في مكالمة هاتفية الرد المشترك ضد التهديدات العسكرية الكورية الشمالية.

وتبادل الطرفان في محادثتهما الهاتفية تقييمهما للوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية وناقشا سبل تعزيز التعاون العسكري بين كوريا الجنوبية وحلف الناتو.

ووافق "دراجوني" على أهمية التعاون، مشيرا إلى أن تطور التقنيات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وتعزيز علاقاتها مع روسيا أصبحا يشكلان تهديدا عالميا، حيث أصبح الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي أوروبا مترابطا.

وتولى "دراجوني"، الذي شغل سابقا منصب وزير الدفاع الإيطالي، منصب رئيس اللجنة العسكرية للناتو في 17 يناير الماضي.