مقتل 3 مدنيين في انفجار لمخلفات الحرب في شمال غرب سوريا

دمشق- (د ب أ)

قتل ثلاثة مدنيين سوريين، اليوم الخميس، إثر انفجار ناجم عن مخلفات الحرب شرقي إدلب في شمال غرب البلاد.

وقال الدفاع المدني السوري ، في بيان صحفي نشره على صفحته بموقع فيسبوك: "قتل 3 مدنيين (رجل وامرأة وطفل) وأصيبت طفلة بجروح وجميعهم من عائلة واحدة ، في حصيلة أولية".

وأضاف أن ذلك جاء جراء "انفجار لمخلفات الحرب وقع اليوم في منزل سكني ببلدة النيرب شرقي إدلب"، لافتا إلى أن "فرقه تواصل عمليات البحث والإنقاذ عن مفقودين في المكان وسط دمار كبير أحدثه الانفجار في المنزل".