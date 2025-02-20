أحمد الشرع يثير تفاعلًا بظهوره وهو يمتطي حصانا ويرتدي الجينز (فيديو)

وكالات

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع وهو يمتطي حصانًا عربيًا أصيلًا أسود اللون، مرتديًا سترة جلدية وبنطال جينز، في مشهد غير رسمي بعيدًا عن الأزياء العسكرية والبدلات الرسمية التي اعتاد الظهور بها.

الرئيس السوري احمد الشرع ظهر في فيديو جديد اليوم وهو يمتطي الفرس pic.twitter.com/IRMesf1EQZ — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) February 19, 2025

وظهر الرئيس السوري برفقة الإعلامي موسى العمر، إذ تم تداول الصور والمقطع بشكل واسع بين المستخدمين، ووصفوا، ظهوره بـ"الاستثنائي".

ظهور الرئيس أحمد الشرع على حصان فريزيان أسود يحمل رمزية سياسية واضحة: القوة، السيطرة، والشرعية. اختيار هذه السلالة النبيلة يشير إلى الهيبة والقيادة، بينما اللون الأسود يرمز للحزم والغموض. قد يكون ذلك رسالة لمرحلة جديدة من الحكم والاستقرار في سوريا.#سوريا#أحمد_الشرع pic.twitter.com/c8Vgs6nVfa — جعفر البرغش || Jaafar Albarghash (@mjsy92) February 20, 2025

كما أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا إعجابهم بهذا الظهور اللافت لرئيس المرحلة الانتقالية، وهو يمارس رياضة ركوب الخيل، معتبرين أن هذا الظهور مفيد لصورته في الداخل والخارج، وفق تعبير البعض.