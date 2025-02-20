إعلان

أحمد الشرع يثير تفاعلًا بظهوره وهو يمتطي حصانا ويرتدي الجينز (فيديو)

01:21 م الخميس 20 فبراير 2025

أحمد الشرع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع وهو يمتطي حصانًا عربيًا أصيلًا أسود اللون، مرتديًا سترة جلدية وبنطال جينز، في مشهد غير رسمي بعيدًا عن الأزياء العسكرية والبدلات الرسمية التي اعتاد الظهور بها.

وظهر الرئيس السوري برفقة الإعلامي موسى العمر، إذ تم تداول الصور والمقطع بشكل واسع بين المستخدمين، ووصفوا، ظهوره بـ"الاستثنائي".

كما أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا إعجابهم بهذا الظهور اللافت لرئيس المرحلة الانتقالية، وهو يمارس رياضة ركوب الخيل، معتبرين أن هذا الظهور مفيد لصورته في الداخل والخارج، وفق تعبير البعض.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد الشرع حصان عربي أصيل مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس السوري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مقتل 3 مدنيين في انفجار لمخلفات الحرب في شمال غرب سوريا

إعلان

إعلان

تنويه جوي عاجل.. موجة باردة خلال ساعات وأمطار على 7 مناطق
إمساكية شهر رمضان 2025 في مصر.. مواعيد الصلاة والإفطار والسحور
بعد قليل.. المركزي يحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.. ما هي أقرب التوقعات؟