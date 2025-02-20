تقارير غربية تبرز الموقف المصري-الإسباني الرافض لتهجير سكان غزة

مدريد ف- (أ ش أ)

أبرزت تقارير غربية وأجنبية اليوم الخميس، الموقف المصري -الإسباني المشترك الرافض لتهجير سكان غزة.

فقد ذكر تقرير لموقع "نيوز لوكس" الإخباري الأمريكي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جدد رفضه لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، داعيا إلى إعادة الإعمار دون تهجير.

وأضاف التقرير أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وصف اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه مخالف للقانون الدولي.

وفي هذا الصدد، ذكّر تقرير لموقع "يور أكتيف" المعني بالشؤون الأوروبية أن رئيس الحكومة الإسبانية أكد أن مدريد تدعم الحل السياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والذي يتضمن التعايش السلمي بين الدولتين، إسرائيل وفلسطين.

وأضاف أن إسبانيا تعد المساهم الأكبر في بعثة الاتحاد الأوروبي في معبر رفح لدعم السلطة الفلسطينية، والتي من المقرر أن تستأنف عملها في غزة.

وأوضح التقرير أنه خلال زيارة سانشيز إلى مصر في نوفمبر2023، تعهد بأن تعترف مدريد بالدولة الفلسطينية ما لم يوافق الاتحاد الأوروبي على القيام بذلك بشكل مشترك.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسباني أوفى بهذا الوعد، ففي مايو من العام الماضي اعترفت إسبانيا بالدولة الفلسطينية إلى جانب أيرلندا والنرويج، في قرار لاقى ترحيبا واسع النطاق من الدول العربية، بما في ذلك مصر.

وتحت عنوان "مصر وإسبانيا تؤكدان معارضتهما للخطة الأمريكية بشأن غزة"،

نقل تقرير لقناة "فرانس 24" الإخبارية عن الرئيس السيسي -في كلمة ألقاها في مدريد الليلة الماضية- دعوته "المجتمع الدولي إلى دعم وتبني خطة لإعادة بناء قطاع غزة دون تشريد الشعب الفلسطيني".

وأضاف التقرير أنه من المقرر أن تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا استثنائيا في القاهرة في الرابع من مارس ردا على تهجير الفلسطينيين من غزة.

من جانبها سلطت صحيفة دون الباكستانية الضوء على اللقاء الذي جمع بين الزعيمين والموقف المشترك بين الدولتين الرافض لتهجير الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة إن سانشيز -وهو أحد أقوى المدافعين عن القضية الفلسطينية داخل الاتحاد الأوروبي- اتفق مع الرئيس السيسي في الرأي، قائلاً: "غزة ملك للفلسطينيين وهي جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وأضاف رئيس الوزراء الاشتراكي أن "طردهم ليس مخالف للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة فحسب، بل سيكون له أيضا تأثير مزعزع للاستقرار".

وفي الصين، ذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز رفض هذه المقترحات.

وأشارت الوكالة إلى أن السيسي وسانشيز أعلنا ذلك في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس المصري بزيارته الرسمية الثانية إلى إسبانيا، حيث تركزت المناقشات على غزة والتجارة الثنائية.

وقال سانشيز إن "غزة ملك للفلسطينيين"، مؤكدا أن التهجير القسري لنحو مليوني شخص، كما اقترح ترامب، "يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وقالت الوكالة إن الرئيس السيسي أعرب عن امتنانه لموقف إسبانيا بشأن الاعتراف بالحقوق الفلسطينية، وقال "إننا متفقون على ضرورة إعادة بناء غزة دون التهجير القسري لسكانها".

أما في إيران، فقد ذكرت وكالة انباء "مهر" الإيرانية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أعلنا معارضتهما لخطة تهجير الفلسطينيين المثيرة للجدل وتشريدهم.

واستشهدت الوكالة بكلمة ألقاها الرئيس السيسي في مدريد قبيل الاجتماع، حيث دعا السيسي "المجتمع الدولي إلى دعم وتبني خطة لإعادة بناء قطاع غزة دون تشريد الشعب الفلسطيني" وألقت الضوء على تصريحاته التي أكد فيها تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه وأنه الذي لا يوافق على التنازل عنه.

وأضافت أن سانشير عواقب هذا تهجير الفلسطينيين من أرضهم المزعزعة للاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشارت إلى أن سانشيز أكد التزام إسبانيا بحل الدولتين وأعرب عن دعمه لمقترح جامعة الدول العربية - المقرر مناقشته في القاهرة في وقت مبكر من الشهر المقبل - لإعادة إعمار غزة.