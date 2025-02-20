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جملة قالها خامنئي لأمير قطر تثير تفاعلًا على وسائل التواصل الاجتماعي

12:22 م الخميس 20 فبراير 2025

آية الله علي خامنئي

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وكالات

أثار تصريح المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الذي يزور العاصمة طهران زيارة رسمية، تفاعلًا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خامنئي في التصريح الذي نشره على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقًا): "لو كنّا مكان قطر، لما أعرنا أيّ اهتمام لضغوط أمريكا، ولكُنّا قد أعدنا المستحقات للطرف المقابل. لذلك، لا نزال ننتظر من قطر اتخاذ خطوة كهذه".

جملة خامنئي أثارت تكهنات حول المستحقات التي يقصدها وقيمتها فيما ذهب البعض لوصف التصريح بأنه تحريض إيراني لقطر ضد أمريكا والعقوبات المفروضة على طهران.

وفي تدوينة منفصلة قال خامنئي: "نرى في قطر دولة صديقة وشقيقة، رغم وجود بعض القضايا غير المحلولة والتي لا تزال عالقة بيننا مثل مستحقات إيران المحولة من كوريا الجنوبية إلى قطر. نحن ندرك أن العائق الأساسي أمام تنفيذ الاتفاق المتعلق بهذا الشأن هو أمريكا".

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آية الله علي خامنئي قطر وسائل التواصل الاجتماعي الشيخ تميم بن حمد طهران
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