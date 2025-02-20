جملة قالها خامنئي لأمير قطر تثير تفاعلًا على وسائل التواصل الاجتماعي

وكالات

أثار تصريح المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الذي يزور العاصمة طهران زيارة رسمية، تفاعلًا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

خامنئي يقول لأمير قطر:-

"لو كنا نحن في مكان قطر لتجاهلنا الضغوط الأمريكية واستجبنا لمطالب الطرف الآخر"، في إشارة إلى الأموال الإيرانية التي تم تحويلها من كوريا الجنوبية إلى البنوك القطرية ثم منعت طهران من الحصول عليها.. https://t.co/SrYpiqZDsP — 🇹🇷 إسماعيل ياشا (@ismail_yasa) February 20, 2025

وقال خامنئي في التصريح الذي نشره على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقًا): "لو كنّا مكان قطر، لما أعرنا أيّ اهتمام لضغوط أمريكا، ولكُنّا قد أعدنا المستحقات للطرف المقابل. لذلك، لا نزال ننتظر من قطر اتخاذ خطوة كهذه".

لو كنّا مكان قطر، لما أعرنا أيّ اهتمام لضغوط أمريكا، ولكُنّا قد أعدنا المستحقات للطرف المقابل. لذلك، لا نزال ننتظر من قطر اتخاذ خطوة كهذه. — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) February 19, 2025

المرشد الإيراني علي خامنئي إثر استقباله سمو أمير #قطر الشيخ تميم بن حمد الذي زار #طهران لبضع ساعات يتحدث عن ضغوط أمريكية على الدوحة تمنعها من الإفراج عن الأموال الإيرانية منتظرًا من قطر ألا تعر اهتمامًا لهذه الضغوط وتفرج عن الأموال.. pic.twitter.com/JPmzna81VA — حمود الزيادي العتيبي (@Humoud_Alzyadi) February 19, 2025

جملة خامنئي أثارت تكهنات حول المستحقات التي يقصدها وقيمتها فيما ذهب البعض لوصف التصريح بأنه تحريض إيراني لقطر ضد أمريكا والعقوبات المفروضة على طهران.

⭕️المرشد الإيراني علي خامنئي :



قطر دولة صديقة وشقيقة رغم بقاء قضايا غير واضحة مثل إعادة مطالباتنا المنقولة من سول للدوحة. pic.twitter.com/PsOaZP5ThC — ديوان (@DiwanDaily) February 19, 2025

وفي تدوينة منفصلة قال خامنئي: "نرى في قطر دولة صديقة وشقيقة، رغم وجود بعض القضايا غير المحلولة والتي لا تزال عالقة بيننا مثل مستحقات إيران المحولة من كوريا الجنوبية إلى قطر. نحن ندرك أن العائق الأساسي أمام تنفيذ الاتفاق المتعلق بهذا الشأن هو أمريكا".