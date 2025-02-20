رئيس الوزراء التشيكي: محادثات باريس تظهر وجوب استثمار أوروبا أكثر في الدفاع

براغ- (د ب أ)

قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا إن أوروبا تحتاج لإلغاء القواعد غير الضرورية وزيادة الاستثمار في الدفاع، مشيرا إلى أن هذا كان خلاصة اجتماع أمس الأربعاء في باريس بشأن أوكرانيا والأمن الأوروبي.

وذكر التلفزيون التشيكي بعد الاجتماع أنه "حتى نؤخذ على محمل الجد يجب أن نكون أقوى اقتصاديا وعسكريا".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد استضاف سابقا اجتماعا مماثلا يوم الاثنين، ولكنه كان مقتصرا على عدد قليل من القادة الأوروبيين، بحسب راديو براغ إنترناشونال.

واشتمل اجتماع أمس على مجموعة أوسع من دول الاتحاد الأوروبي والناتو بما في ذلك جمهورية التشيك ودول البلطيق وكندا. وشارك فيالا في الاجتماع عبر خاصية الفيديو كول.