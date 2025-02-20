ترامب: لم أطلع على الخطة المصرية بشأن غزة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يطلع بعد على مقترح مصر الذي يجري مناقشته من قبل القادة العرب كبديل لخطة إدارته بشأن غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع



وفي تصريحات أدلى بها على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، رد ترامب على سؤال أحد الصحفيين قائلًا: "لم أطلع عليه بعد، وبمجرد أن أراه، سأخبركم بذلك"، وفقًا لما أوردته شبكة "فويس أوف أمريكا".

في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب ترامب عن رغبته في تهجير نحو مليوني فلسطيني من قطاع غزة قسرًا إلى مقترحًا أن تستولي الولايات المتحدة على القطاع وتحوله إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، وقد لقيت هذه التصريحات رفضًا واسعًا من الدول العربية، التي رأت فيها انتهاكًا لحقوق الفلسطينيين وسيادتهم.