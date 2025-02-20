إعلان

ترامب: لم أطلع على الخطة المصرية بشأن غزة

11:48 ص الخميس 20 فبراير 2025

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يطلع بعد على مقترح مصر الذي يجري مناقشته من قبل القادة العرب كبديل لخطة إدارته بشأن غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع


وفي تصريحات أدلى بها على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، رد ترامب على سؤال أحد الصحفيين قائلًا: "لم أطلع عليه بعد، وبمجرد أن أراه، سأخبركم بذلك"، وفقًا لما أوردته شبكة "فويس أوف أمريكا".

في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب ترامب عن رغبته في تهجير نحو مليوني فلسطيني من قطاع غزة قسرًا إلى مقترحًا أن تستولي الولايات المتحدة على القطاع وتحوله إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، وقد لقيت هذه التصريحات رفضًا واسعًا من الدول العربية، التي رأت فيها انتهاكًا لحقوق الفلسطينيين وسيادتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب الخطة المصرية لاعمار غزة القادة العرب غزة الحرب الإسرائيلية مقترح ترامب لتهجير غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد قليل.. المركزي يحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.. ما هي أقرب التوقعات؟
تحديث حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد والقاهرة