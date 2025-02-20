"كاذبة 100%".. واشنطن تنفي تقارير تقليص الوجود العسكري في أوروبا

(وكالات)

نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" صحة التقارير التي تفيد بأن واشنطن تدرس تقليص وجودها العسكري في أوروبا، مؤكدة أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث لم يدلِ بأي تصريحات حول هذا الموضوع.

ووصف المكتب الصحفي للبنتاجون المعلومات المتناقلة بشأن النوايا الأمريكية بأنها "كاذبة بنسبة 100%"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لم تقدم أي جدول زمني لانسحاب قواتها من أوروبا.

وكانت قناة "إن بي سي" الأمريكية قد نقلت عن مصادر مطلعة أن هيجسيث أبلغ الوفد الأوكراني خلال اجتماع مغلق مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس تقليص القوات الأمريكية في أوروبا.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد الأوكراني تفاجأ بهذه التصريحات، معتبرًا أن أي انسحاب أمريكي سيشكل تهديدًا لأمن أوكرانيا على المدى الطويل، لا سيما في ظل استمرار الحرب مع روسيا.

وفي الأسابيع الأخيرة، تزايدت المخاوف في أوروبا من احتمال تخفيض الوجود العسكري الأمريكي في القارة، خاصة بعد أن طالب وزير الدفاع الأمريكي الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولية الدفاع عن نفسه.

وفي مقابلة مع بلومبرغ يوم 17 فبراير، قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، جوزيبي كافو دراجون، إن واشنطن قد تسحب بعض قواتها من أوروبا، لكنه شدد على أنها "لن تتخلى عن الحلف بالكامل".