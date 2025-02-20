لم نقم بواجبنا.. الرئيس الإسرائيلي يعلق على عملية تسليم جثامين الأسرى

(وكالات)

علق قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الخميس، على عملية تسليم جثامين الأسرى، قائلًا: "نأسف لأننا لم نقم بواجبنا ولم نصل إلى الأسرى في ذلك اليوم المؤلم ولم نعدهم إلى منازلهم بأمان".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تسلمه جثامين أربعة إسرائيليين كانوا محتجزين لدى حركة حماس، وذلك عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى.

ووصلت سيارات الصليب الأحمر وتسلمت الجثامين من مقبرة الشهداء في بني سهيلا بخان يونس جنوبي قطاع غزة، ثم غادرت المدينة باتجاه نقاط التسليم الإسرائيلية.

وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن الجثامين ستُنقل إلى معهد الطب العدلي لإجراء الفحوص والتشخيص الرسمي.

وتأتي عملية التسليم في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، والتي تتضمن إطلاق سراح 6 أسرى إسرائيليين أحياء وتسليم 4 جثامين، مقابل دفعة من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.