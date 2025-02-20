أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 863580 جنديًا منذ بداية الحرب

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 863 ألفا و580 جنديا، بينهم 1190 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10134 دبابة، منها 14 دبابة أمس الأربعاء، و21112 مركبة قتالية مدرعة، و23410 نظام مدفعية، و1291 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1078 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و331 مروحية، و26021 طائرة مسيرة، و3064 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و37961 من المركبات وخزانات الوقود، و3752 من وحدات المعدات الخاصة.