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وزير الخارجية الإيراني: جيراننا هم أولويتنا

10:36 ص الخميس 20 فبراير 2025

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

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طهران- (د ب أ)

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن لقاء المسؤولين القطريين والإيرانيين كان مثمرا، وكتب في رسالة نشرها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، "جيراننا هم أولويتنا".

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، ما كتبه عراقجي، حيث قال: "دائما ما يسعدنا أن نستضيف إخواننا أمير تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر".

وأضاف: "لقد أجرينا تبادلا مثمرا للآراء حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. جيراننا هم أولويتنا".

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وصل أمس الأربعاء إلى العاصمة طهران في زيارة رسمية إلى إيران.

وكانت وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) ذكرت أمس، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أقام استقبالا رسميا لأمير دولة قطر في مجموعة سعد آباد التاريخية – الثقافية بطهران، مشيرة إلى أن الجانبين عقدا بعد هذه المراسم اجتماعا خاصا.

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عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني أمير تميم بن حمد آل ثاني
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