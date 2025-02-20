إصابة نحو 6 أشخاص جراء هجوم روسي على خيرسون بجنوب أوكرانيا

كييف - (د ب أ)

قالت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، إن روسيا أطلقت قنبلة جوية موجهة خلال الليل، مما أسفر عن تدمير مبنى سكني شاهق في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون، أوليكساندر بروكودين، عبر تطبيق تليجرام، إن الهجوم أسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل بجروح، بينهم طفلان يبلغان من العمر 13 عاما، ويعتقد أن والدتهما تحت الأنقاض.

وتظهر الصور من موقع الحادث مدخل مبنى من عشرة طوابق مدمرا بالكامل، كما تسببت قوة الانفجار في إلحاق الضرر بالمباني المحيطة.

وقال الحاكم العسكري، أوليه كيبر، إن مدينة أوديسا الساحلية تعرضت مجددا لقصف خلال الليل، حيث تسببت الهجمات في اندلاع عدة حرائق في المدينة، مضيفا أنه تم نقل امرأة إلى المستشفى جراء إصابتها بجروح.

وانقطعت بالفعل الكهرباء والتدفئة عن عشرات الآلاف من سكان مدينة أوديسا جراء هجوم بطائرات مسيرة قبل 24 ساعة.