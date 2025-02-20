رئيس الوزراء البريطاني يدعم زيلينسكي بعدما وصفه ترامب بـ" الديكتاتور"

لندن- (د ب أ)

أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن دعمه للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية أمس الأربعاء، عقب أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني بأنه " ديكتاتور بدون انتخابات".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المتحدث باسم الحكومة قال إن ستارمر أوضح دعمه لزيلينسكي " كزعيم أوكرانيا المنتخب ديمقراطيا" وقال إنه من " المنطقي للغاية تعليق الانتخابات خلال وقت الحرب، مثلما فعلت المملكة المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية ".

وتأتي المكالمة الهاتفية بعد حرب كلمات بين ترامب وزيلينسكي، حيث انتقد الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني بسبب تأجيله إجراء الانتخابات، كما أنه صرح بأن أوكرانيا هي التي بدأت الحرب مع روسيا.

ويذكر أنه تم انتخاب زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا في مايو 2019.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في أوكرانيا عام 2024، ولكنه تم تأجيلها بسبب فرض الأحكام العرفية.





