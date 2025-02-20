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الدفاعات الجوية الروسية تسقط 4 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل

09:54 ص الخميس 20 فبراير 2025

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت ثلاث طائرات مسيرة فوق شبه جزيرة القرم، وواحدة فوق مقاطعة بريانسك خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت أربع طائرات مسيرة أوكرانية، منها ثلاث فوق أراضي جمهورية القرم، وأخرى فوق أراضي مقاطعة بريانسك"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.


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وزارة الدفاع الروسية طائرات مسيرة أوكرانية موسكو
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