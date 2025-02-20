حماس: نتنياهو المجرم يتباكى على جثامين أسراه للتنصل من مسؤولية قتلهم



وكالات

قالت حركة حماس في بيان، اليوم الخميس، إن كتائب القسام والمقاومة حرصت في مراسم تسليم جثامين الأسرى على مراعاة حرمة الموتى والاحتلال لم يراع حياتهم أحياء.

وأكدت حماس، أنها حافظت على حياة أسرى الاحتلال وقدمت لهم ما تستطيع وتعاملت معهم بإنسانية لكن جيشهم قتلهم مع آسريهم، موضحة أن "جيش العدو قتل أسراه بقصف أماكن احتجازهم وحكومته النازية تتحمل المسؤولية بعد أن عرقلت اتفاق التبادل مرارا".

ولفتت حماس، إلى أن "المجرم نتنياهو يتباكى على جثامين أسراه في محاولة مكشوفة للتنصل أمام جمهوره من تحمل مسؤولية قتلهم"، مشددة على أن المقاومة بذلت كل ما في وسعها لحماية الأسرى إلا أن القصف الهمجي للاحتلال حال دون إنقاذ كل الأسرى.

وفي رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين القتلى، قالت حماس: "إلى عائلات بيباس وليفشتس كنا نفضل عودة أبنائكم أحياء لكن قادتكم اختاروا قتلهم ومعهم 17881 طفلا فلسطينيا".

وشددت حماس، على أن التبادل هو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى أحياء ومحاولة استعادتهم بالقوة أو العودة للحرب لن تسفر إلا عن خسائر.

من جانبه، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الأسرى الإسرائيليين الأربعة القتلى احتجزوا شرقي خان يونس بجنوب غزة في منطقة عمل فيها الجيش 4 شهور تقريبا.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لاستلام جثامين الأسرى الـ4 من نقطة واحدة جنوبي قطاع غزة.

وأفادت القناة 24 العبرية، بأن الصليب الأحمر وصل إلى خان يونس جنوبي غزة تمهيدا لتسلم جثامين الأسرى.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع عن نية مسبقة لديه بالمشاركة في مراسم استلام جثامين الأسرى الأربع.