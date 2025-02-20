بدءًا من الـ9 صباحًا.. جيش الاحتلال يستعد لاستلام جثامين المختطفين في جنوب غزة

وكالات

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الجيش يستعد لاستلام 4 جثث في أحد المواقع جنوبي قطاع غزة، بدءًا من الساعة التاسعة صباحا.

وبدأت قبل قليل، الاستعدادت في قطاع غزة، وذلك تمهيدًا لتسليم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين.

يذكر أنه من المقرر أت تسلم حماس 4 جثث، تعود لأم وطفليها، بالإضافة إلى رجل مسن إلى الصليب الأحمر، في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، بموجب الاتفاق الصعب الذي توسطت فيه مصر وقطر والولايات المتحدة.

ومن قطاع غزة، ستنقل الجثث إلى الجيش الإسرائيلي، حيث تقيم الحاخامية العسكرية مراسم دينية في موقع النقل.

وسيتم وضع الرفات في توابيت ملفوفة بالأعلام الإسرائيلية، بحضور أفراد من الجيش وحاخام، ثم تنقل النعوش إلى إسرائيل لتحديد هوية أصحابها.