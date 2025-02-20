ترامب: من الممكن التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين



وكالات

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين بعدما فرض اعتبارا من مطلع فبراير الجاري، رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على كل واردات بلاده من البضائع الصينية.

وقال ترامب، إن الولايات المتحدة أبرمت في 2020 اتفاقية تجارية عظيمة مع الصين وأن التوصل إلى معاهدة جديدة اليوم أمر ممكن، بحسب سكاي نيوز.

وكانت الصين ردت على فرض الرسوم الجمركية عليها بالمثل، وقدمت شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد واشنطن في ما قد يكون اختبارا مبكرا لموقف ترامب تجاه المنظمة.

واتهمت بكين واشنطن بالتسبب في "صدمات عبر فرض رسوم جمركية" من شأنها أن تقلب نظام التجارة العالمية.