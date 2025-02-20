وزير الإعلام اليمني يُطالب بيروت باعتقال قادة حوثيين يعتزمون المشاركة في جنازة حسن نصر الله



وكالات

طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بيروت باعتقال مجموعة من قادة الحوثيين، يعتزمون المشاركة في تشييع جنازة الأمين العام الراحل لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله في بيروت"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الإرياني عبر منصة "إكس": "نطالب الحكومة اللبنانية بضبط قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية المتورطة في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والمصنفة في عدد من الدول بينها أمريكا، جماعة إرهابية، فورا وتسليمهم للحكومة اليمنية". ولم يذكر أسماء القادة الحوثيين المعنيين.



ومن المقرر أن تقام جنازة نصر الله في 23 فبراير الجاري.

ولم تعلن حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، رسميا عن مشاركة وفد في مراسم التشييع، لكن قناة "المسيرة" التابعة لها ذكرت أن وفدا يمنيا سيشارك.

وأضاف الإرياني: "نؤكد أن تحركات هذه القيادات الإرهابية المرتبطة بشكل وثيق بموجة الهجمات الإرهابية على السفن التجارية وناقلات النفط وفي هذا التوقيت ليست مجرد مشاركة في التشييع الذي يستغل كغطاء لتجميع قيادات المحور الإيراني، وإنما لتقييم الوضع بعد الضربات التي تلقاها".

وشن الحوثيون وحزب الله اللبناني هجمات ضد إسرائيل أثناء حربها في غزة وذلك لإسناد الفلسطينيين.

وتسيطر حركة الحوثي على شمال اليمن، وقامت بتنفيذ أكثر من 100 هجوم على سفن تجارية قبالة سواحل اليمن منذ نوفمبر 2023، مما أثر على حركة الشحن العالمية وأدى إلى خسائر اقتصادية.