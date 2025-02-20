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استعدادات في غزة لتسليم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين

06:56 ص الخميس 20 فبراير 2025

المحتجزين الإسرائيليين

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وكالات

بدأت قبل قليل، الاستعدادت في قطاع غزة، وذلك تمهيدًا لتسليم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر أنه من المقرر أت تسلم حماس 4 جثث، تعود لأم وطفليها، بالإضافة إلى رجل مسن إلى الصليب الأحمر، في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، بموجب الاتفاق الصعب الذي توسطت فيه مصر وقطر والولايات المتحدة.

ومن قطاع غزة، ستنقل الجثث إلى الجيش الإسرائيلي، حيث تقيم الحاخامية العسكرية مراسم دينية في موقع النقل.

وسيتم وضع الرفات في توابيت ملفوفة بالأعلام الإسرائيلية، بحضور أفراد من الجيش وحاخام، ثم تنقل النعوش إلى إسرائيل لتحديد هوية أصحابها.

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