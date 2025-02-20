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ترامب يُواصل مهاجمة فلاديمير زيلنسكي: "أين أموالنا التي كنا نرسلها إلى أوكرانيا؟"

06:50 ص الخميس 20 فبراير 2025

ترامب

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وكالات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إجراء انتخابات في أوكرانيا، متسائلا عن وجهة الأموال التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لنظام كييف.

وقال ترامب: "حان وقت الانتخابات، وحان الوقت أيضا لمعرفة ما حدث مع كل هذه الأموال، لأنه الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلنسكي أدلى بتصريح مفاده أنه لا يعرف أين هي الأموال، أو شيء من هذا القبيل، وأود أن أعرف كل الأموال التي كنا نرسلها إلى أوكرانيا، أين هي؟"، وفقا لروسيا اليوم.

يأتي ذلك، عقب وصف ترامب لزيلينسكي عبر منصته "تروث سوشال"، أنه "ديكتاتور بلا انتخابات" محذرا من أنه "يمكن أن يخسر بلاده".

وقال ترامب إن زيلينسكي أقنع واشنطن بإنفاق 350 مليار دولار للدخول في حرب لا يمكن كسبها، وكشف أن الرئيس الأوكراني اعترف بأن "نصف الأموال التي أرسلناها له مفقودة، ويرفض إجراء انتخابات، وتأييده منخفض".

وتأتي تصريحات ترامب في أعقاب المباحثات الروسية الأمريكية في الرياض.

وردا على تصريحات ترامب وبعد صدور تقييم أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع شركة أوكرانية خاصة بشأن الثقة التي يحوزها من هو في منصب الرئيس، قال زيلينسكي: "اليوم جاء تقييم المعهد بنسبة ثقة 57%. وإذا أراد شخص ما أن يغيرني الآن، فلن يتمكن من فعل ذلك الآن بأي حال من الأحوال".

وعلق زيلينسكي تعليقا فظا على ترامب بقوله: "إن الرئيس الأمريكي يعيش في فضاء يسوده التضليل".

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