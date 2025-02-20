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ترامب: روسيا في موقع قوة بالمفاوضات بشأن أوكرانيا

06:20 ص الخميس 20 فبراير 2025

ترامب وزيلينسكي

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وكالات

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن روسيا في موقع قوة في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب: "أعتقد أّن الروس يريدون للحرب أن تنتهي، لكنّني أعتقد أنهم في موقع قوة إلى حد ما لأنهم سيطروا على الكثير من الأراضي، لذا فإنّهم في موقع قوة"، وفقا لسكاي نيوز.

وفي وقت سابق، حذر ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أنه من الأفضل له أن يتحرك بسرعة للتفاوض على إنهاء الحرب الروسية ضد بلاده، وإلا فإنه قد يخاطر بعدم امتلاك دولة ليحكمها.

يأتي هذا في ظل تصاعد التوتر بين ترامب وزيلينسكي، وتزايد الخلافات بين واشنطن ومعظم الدول الأوروبية بشأن نهج ترامب في تسوية أكبر صراع تشهده القارة منذ الحرب العالمية الثانية.

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