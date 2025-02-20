اصطدام طائرتين في أريزونا الأمريكية ومقتل شخصين



وكالات

قالت هيئة سلامة النقل الوطنية الأمريكية، إن طائرتين صغيرتين اصطدمتا في الجو بالقرب من مطار مارانا الإقليمي في أريزونا، الأربعاء، مما أسفر عن مقتل شخصين.

وأعلنت صحيفة نيويورك تايمز، أن طائرة من طراز سيسنا 172 إس هبطت بسلام عقب الاصطدام، بينما تحطمت طائرة من طراز لانكير 360 إم كيه 2 واشتعلت فيها النيران، مشيرة إلى أن مطار مارانا، وهو حقل غير خاضع للرقابة وبدون برج مراقبة، يعتمد على الطيارين للتنسيق.

وأوضحت الشرطة المحلية، أن المجلس الوطني لسلامة النقل يتولى التحقيق في الحادث، بدعم من إدارة الطيران الفيدرالية، بحسب روسيا اليوم.

يأتي الحادث بعد سلسلة من الكوارث الجوية، بما في ذلك اصطدام طائرة نفاثة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية بطائرة هليكوبتر تابعة للجيش الأمريكي وانقلاب طائرة نفاثة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز على مدرج تورنتو. وتحقق هيئة سلامة النقل الوطنية في سبب الاصطدام.