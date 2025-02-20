توابيت ونعوش.. رحلة جثث الرهائن الإسرائيليين الـ4 من حماس إلى إسرائيل



وكالات

كشفت تقارير صحفية إسرائيلية، اليوم الخميس، تفاصيل رحلة جثث الرهائن الإسرائيليين الأربع، المقرر أن تسلمها حماس لإسرائيل صباح اليوم.

ومع اقتراب الساعة المرتقبة، تكون عملية التسليم هي الأولى التي يتم فيها إعادة جثث قتلى، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب سكاي نيوز.

وستسلم حماس 4 جثث، تعود لأم وطفليها، بالإضافة إلى رجل مسن إلى الصليب الأحمر، في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، بموجب الاتفاق الصعب الذي توسطت فيه مصر وقطر والولايات المتحدة.

ومن قطاع غزة، ستنقل الجثث إلى الجيش الإسرائيلي، حيث تقيم الحاخامية العسكرية مراسم دينية في موقع النقل.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، سيتم وضع الرفات في توابيت ملفوفة بالأعلام الإسرائيلية، بحضور أفراد من الجيش وحاخام، ثم تنقل النعوش إلى إسرائيل لتحديد هوية أصحابها.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إنه قد يتم استكمال بعض عمليات التعرف على هويات الجثث، في معهد أبو كبير للطب الشرعي جنوبي تل أبيب.

ومن المتوقع أن تستغرق هذه الإجراءات ما يصل إلى 48 ساعة.

ووفق مصادر صحفية، سيتم تسليم إخطار رسمي لكل عائلة فقط بعد التأكد من هوية الجثث، وليس بناء على ما تقوله حماس.

وأكدت حماس قبل أشهر أن الرهائن قتلوا في غارات جوية إسرائيلية، لكن مسؤولين عسكريين إسرائيليين يقولون إن سبب الوفاة لن يتم تأكيده إلا بعد فحص شامل.