حماس تنعي 3 فلسطينيين استشهدوا خلال اشتباك مع الاحتلال في مخيم الفارعة



وكالات

نعت حركة حماس، 3 فلسطينيين استشهدوا خلال اشتباك مع الجيش الإسرائيلي بعد محاصرة أحد المنازل في مخيم الفارعة جنوبي مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.

قالت الحركة في بيان: "إن تصاعد جرائم الاحتلال في الضفة الغربية، وتكثيف عمليات التدمير والقتل، دليل على نهج الاحتلال الفاشي والدموي بحق شعبنا وأرضنا، واستمرار محاولاته البائسة لإيقاف مد المقاومة المتصاعد بالضفة الغربية"، بحسب روسيا اليوم.

تابعت الحركة: "إننا إذ ننعى شهداء طوباس الذين ارتقوا في اشتباك مع قوات الاحتلال بعد رفضهم الاستسلام للعدو إثر حصار لأحد المنازل في مخيم الفارعة، لنؤكد أن اغتيال المقاومين لن يزيد شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية إلا تمسكا وإصرارا على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير".

وشددت حماس على أن تزامن عملية الاغتيال في مخيم الفارعة، مع الحملة الأمنية التي نفذتها أجهزة أمن السلطة واعتقلت خلالها عددا من المقاومين في طوباس واعتدت على أحدهم بالضرب والتنكيل، يؤكد خطورة ما وصلت إليه جريمة التعاون الأمني بين الاحتلال والسلطة التي تجرأت على الدم الفلسطيني.

واختمت بيانها بدعوة أبناء الضفة للوقوف صفا واحدا في وجه كل المؤامرات التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وأن يكونوا حاضنة لأبنائهم المقاومين في كل مكان.

كانت مصادر فلسطينية قد أفادت في وقت سابق، أن الجيش الإسرائيلي قتل، مساء يوم الأربعاء 3 فلسطينيين بعد محاصرة أحد المنازل في مخيم الفارعة جنوبي طوباس شمالي الضفة الغربية.