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بوريس جونسون: محمد بن سلمان نجح سياسيًا أكثر مني ولديه شجاعة مُذهلة

02:26 ص الخميس 20 فبراير 2025

بوريس جونسون

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وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، مخاطبا الشعب السعودي افخروا بما تحققه بلادكم.

أضاف خلال مشاركته بفعاليات المنتدى السعودي للإعلام 2025: "ولي العهد نجح سياسيا أكثر مني، وأنتم محظوظون بقائد شجاع مثله"، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع: "إنني أتردد في تقديم أي نصيحة لسمو ولي العهد، لأنه ناجح سياسيا أكثر مني، فقط أقول له استمر في إظهار شجاعتك المذهلة".

وانطلقت أمس، أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2025 في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 19 - 21 فبراير 2025 بالرياض، برعاية وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، وتحت شعار الإعلام في عالم يتشكل، وبمشاركة 200 متحدث من أبرز الإعلاميين والأكاديميين والخبراء والمتخصصين محليا ودوليا.

كما يحضر المنتدى وزراء ومسؤولين من جهات حكومية، ومن المؤسسات الأكاديمية، وصناع القرار في مجال الإعلام على الصعد المحلية والإقليمية والدولية، والمستثمرين.

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بوريس جونسون محمد بن سلمان ولي العهد بريطانيا
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