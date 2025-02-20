نجل ترامب: سيكون على زيلينسكي أن ينتصر في الحرب دون أموالنا



وكالات

قال نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جونيور، إنه سيتوجب على فلاديمير زيلينسكي أن ينتصر في النزاع الأوكراني دون أموال الولايات المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.

وعلق ترامب جونيور على مقطع فيديو نشره مستخدم آخر عبر منصة "تروث سوشال"، يظهر فيه رجل يشبه زيلينسكي، يرتدي ملابس زاهية الألوان وهو يرقص: "يجب على زيلينسكي أن يذهب وينتصر في الحرب من دون طلب أموالنا بلا نهاية".

وأضاف: حينها سنرى ما سيحدث".

وكان ترامب قد أدلى بتصريحات حادة عن زيلينسكي عبر منصته "تروث سوشال"، واصفا إياه بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، محذرا من أنه "يمكن أن يخسر بلاده".

تأتي تصريحات ترامب في أعقاب المباحثات الروسية الأمريكية في الرياض يوم أمس، التي أشار بالتزامن معها إلى عدم كفاءة زيلينسكي وتدني شعبيته والحاجة لإجراء انتخابات في أوكرانيا.

وردا على تصريحات ترامب وبعد صدور تقييم أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع ( شركة أوكرانية خاصة) بشأن الثقة التي يحوزها من هو في منصب الرئيس. قال زيلينسكي: "اليوم جاء تقييم المعهد بنسبة ثقة 57%. وإذا أراد شخص ما أن يغيرني الآن، فلن يتمكن من فعل ذلك الآن بأي حال من الأحوال".

وعلق زيلينسكي تعليقا فظا على ترامب بقوله: "إن الرئيس الأمريكي يعيش في فضاء يسوده التضليل".

وكان عضو البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي قد نظم تصويتا على انتخاب مرشحين للرئاسة الأوكرانية واضعا خيارين للتصويت، أحدهما "ممسحة"، والآخر زيلينسكي، وفازت الممسحة بفارق كبير بالأصوات على زيلينسكي (97% للممسحة مقابل 3% لزيلينسكي).