ترامب: أريد أن أذكر في التاريخ على أنني من صناع السلام



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يريد أن يذكر في التاريخ أنه صانع السلام، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض منذ أقل من شهر، أكد أنه لو كان في السلطة عند اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لكان بإمكانه التوصل إلى صفقة تمنح أوكرانيا تقريبا كل الأراضي، دون سقوط قتلى أو تدمير أي مدينة.

وتابع: "أريد تحقيق السلام، لا أريد المزيد من القتلى"، مشيرا ترامب إلى ضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا، وهو مطلب طالبت به روسيا أيضا.