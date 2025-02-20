ترامب: الرئيس الأوكراني ربما لا يريد لحربه مع روسيا أن تنتهي



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الأوكراني ربما لا يريد لحربه مع روسيا أن تنتهي، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر أن موسكو كانت قد أكدت مرارا وتكرارا أنها لم تتخل أبدا عن الحل السياسي والدبلوماسي للصراع الدائر حول أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو منفتحة على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة حول النزاع الأوكراني، مشيرا إلى أن الأمر الأهم هو معالجة الأسباب الجذرية للأزمة.

كما أوضح بوتين أن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار لفترة قصيرة أو فترة استراحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح بهدف مواصلة الصراع لاحقا، بل سلام مديد.

