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ترامب: سنقوم بملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي بسرعة

01:28 ص الخميس 20 فبراير 2025

ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستقوم بملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في أسرع وقت ممكن، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر أن ترامب وبايدن فرضوا عقوبات على ما يسمى "أسطول الظل" الذي يتكون من عدد كبير من الناقلات التي تحمل الكثير من النفط الإيراني إلى الخارج.

وركز ترامب على "شبكة دولية من الشركات" التي يزعم أنها تساعد إيران في عمليات تجارية غير مشروعة لتصدير النفط إلى دول أخرى.

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ترامب ترامب يشبه نفسه بالملك صورة دونالد ترامب بالتاج الاحتياطي النفطي الرئيس الأمريكي
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