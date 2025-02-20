قبل تسلم 3 جثث.. ما أسباب اعتذار جيش الاحتلال لعائلة بيباس؟



وكالات

قدم الجيش الإسرائيلي، اعتذارا لعائلة بيباس، بعدما نشر أسماء 3 رهائن ينتمون إليها ستعيد حركة حماس جثثهم اليوم الخميس.

قال الجيش في بيان، إنه يتحمل مسؤولية الإعلان الذي صدر مساء الأربعاء، عن إدراج شيري بيباس وولديها أرييل وكفير على قائمة حماس للرهائن القتلى المقرر تسليمهم إلى إسرائيل الخميس.

وأضاف: "حقق الجيش في الأمر وتحدث مع العائلات، نحن نأسف للخطأ"، وفقا لسكاي نيوز.

وتقول عائلة بيباس، إنها لم توافق على نشر أسماء الرهائن القتلى، وألقى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللوم على الجيش بشأن هذا الخطأ.

كانت حماس أعلنت أسماء الرهائن الـ4 القتلى المقرر تسليم جثثهم إلى إسرائيل، في إطار المرحلة الأولى من صفقة غزة، وأكدها كبار المسؤولين للصحفيين.

ووفقا لتقارير حماس ووسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الرهائن الـ4 هم أم وطفلان من عائلة بيباس شيري وأرييل وكفير، بالإضافة إلى رجل مسن.

قال الناطق باسم الجناح العسكري لحماس، إن الرهائن كانوا أحياء قبل أن تستهدفهم طائرات الاحتلال الإسرائيلي، خلال قصف متعمد لأماكن احتجازهم.

ولم يقدم المتحدث تفاصيل إضافية حول ظروف مقتل الرهائن أو آلية التسليم.