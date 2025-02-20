السفارة الروسية بالمجر تبلغ الأجهزة المحلية عن خطر وقوع هجمات أوكرانية

بودابست- موسكو – (أ ش أ)

قالت السفارة الروسية في المجر، إنها أبلغت وكالات إنفاذ القانون المحلية أنه وفقًا لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، قد تقوم أوكرانيا بشن هجمات في محاولة لتعطيل المحادثات حول تسوية الصراع.

وقالت السفارة، في بيان، أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية الأربعاء: "نعلم أن المجر تراقب عن كثب هذا النوع من المعلومات القادمة من روسيا، ومن جانبنا، أبلغنا أيضًا وكالات إنفاذ القانون المجرية، التي تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن بعثتنا الدبلوماسية والمكاتب الخارجية الروسية الأخرى".

وأعلنت هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية، في وقت سابق اليوم، أن أوكرانيا تدرس خيار تنفيذ هجمات إرهابية ضد البعثات الدبلوماسية الروسية في جميع أنحاء أوروبا، وخاصة في ألمانيا ودول البلطيق والدول الاسكندنافية، وقد يختارون أيضا سلوفاكيا أو المجر لمثل هذه الجهود، لأن ذلك من شأنه أن يفيد "كييف" من خلال تشويه سمعة دول الاتحاد الأوروبي التي تتبنى وجهات نظر مختلفة بشأن الصراع في أوكرانيا.