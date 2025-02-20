اختفاء سيدة مصرية بألمانيا في ظروف غامضة وأسرتها تناشد السلطات

القاهرة- مصراوي

ناشدت أسرة السيدة المصرية إيمان محمد حسن، والمقيمة في مدينة ميونخ بألمانيا، وزارة الخارجية المصرية والقنصلية المصرية في ميونخ للتدخل العاجل والمساعدة في العثور عليها، بعد انقطاع الاتصال بها منذ أربعة أشهر وسط ظروف غامضة.

ونشرت صفحة سيدات مصر عبر فيسبوك تفاصيل واقعة الاختفاء، ووفقًا لرواية العائلة، فإن إيمان، وهي أم لثلاثة أطفال، أصغرهم رضيع يبلغ سبعة أشهر، كانت قد تعرضت سابقًا لعنف أسري، ما دفعها للجوء إلى دار رعاية السيدات المعنفات (فراون هاوس) مع أطفالها، حيث مكثت لفترة ثم غادرت.

وعقب اختفائها لمدة 4 أشهر، تواصلت العائلة مع زوجها، والذي أفاد بأن إيمان خرجت من المنزل ولم تعد، تاركة أطفالها الثلاثة، وهو ما زاد من قلق أسرتها في مصر، خاصة مع سجلها السابق في البحث عن الحماية.

وتطالب الأسرة السلطات المصرية بالتدخل الفوري للتأكد من سلامة إيمان، وكشف ملابسات اختفائها، وإعادتها إلى أسرتها وأولادها في أسرع وقت ممكن.