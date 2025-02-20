إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء أسراها القتلى المقرر تسليم جثامينهم الخميس

تل أبيب/رام الله - (د ب أ)

تسلمت إسرائيل قائمة بأسماء الأسرى المتوفين الذين تعتزم حركة حماس تسليم جثامينهم في قطاع غزة غدا الخميس بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان تم نشره اليوم الأربعاء إن أقارب الأسرى قد تم إبلاغهم.

وقال البيان "في هذه الساعة الصعبة، قلوبنا مع العائلات الحزينة".

وأضاف أنه سيتم توفير مزيد من المعلومات، وطلب الامتناع عن نشر شائعات ومعلومات غير رسمية.

ووفقا لتقارير حماس ووسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الأسرى الأربعة المتوفين هم أم وطفلان صغيران، بالإضافة إلى رجل كبير السن.