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إعلام عبري: بريطانيا أطلقت طائرتين لجمع معلومات استخباراتية بشرق المتوسط

11:50 م الأحد 02 فبراير 2025

بريطانيا

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وكالات

قالت القناة 14 العبرية، الأحد، إن بريطانيا أطلقت طائرتين لجمع معلومات استخباراتية بشرق المتوسط أثناء وقف إطلاق النار بغزة.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الطلعات الجوية البريطانية تمت بالتزامن مع إطلاق سراح الأسرى.

وفي منتصف يناير الماضي، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في رسالة للبرلمان، إن بريطانيا تستخدم طائرات تجسس لجمع معلومات عن الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة.

وأضاف لامي، أن بريطانيا تقوم بتمرير المعلومات التي تقوم بجمعها إلى إسرائيل.

وسبق أن صرحت وزارة الدفاع البريطانية أن المملكة المتحدة ستجري طلعات استطلاعية فوق إسرائيل وغزة بحثا عن مواقع احتجاز الأسرى الإسرائيليين.

وأفادت وزارة الدفاع أنه سيتم استخدام مجموعة من الطائرات غير المسلحة في رحلات الاستطلاع، بما في ذلك طائرات "شادو آر1"، التي تستخدم لجمع المعلومات الاستخباراتية.

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