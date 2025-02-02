لتضامنها مع فلسطين.. طالبة صينية تقع ضحية لقانون ترامب لترحيل المؤيدين لغزة

وكالات

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن السلطات ألغت تأشيرة طالبة صينية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، بحجة تنظيمها تظاهرات داعمة لفلسطين.

وأوقفت الشرطة طالبة الدراسات العليا من أصل صيني ليو لي جون في شهر مايو الماضي، خلال مشاركتها باحتجاجات داعمة لغزة.

وجاء إلغاء تأشيرة ليو، على ضوء أمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل "معالجة معاداة السامية"، والذي ينص على ترحيل الطلاب المشاركين في فعاليات مؤيدة لفلسطين أو متعاطفة مع حركة حماس.

وتعتبر ليو، أول طالبة يُطبق عليها القانون الجديد، الذي يوجه الوكالات الفيدرالية بما فيها التعليم والأمن الداخلي بمراقبة أنشطة الطلاب والموظفين الأجانب المشاركين في احتجاجات مماثلة والإبلاغ عنهم.

وكانت الطالبة الصينية، واحدة من بين مئات الطلاب في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس الذين شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية في غزة.

واندلعت الاحتجاجات في أوائل مايو 2024، بعدما داهمت سلطات إنفاذ القانون معسكرا تضامنيا يضم 400 طالب، استخدمت الشرطة ضدهم القنابل الصوتية والهراوات لتفريقهم.