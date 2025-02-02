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بواسطة ألعاب نارية.. طفل صيني يتسبب في كارثة وتدمير ممتلكات- فيديو

11:32 م الأحد 02 فبراير 2025

تعبيرية

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وكالات

تسبب طفل صيني في حادث مروع، أسفر عن تدمير عدد من السيارات، بعدما قام بإلقاء ألعاب نارية في حفرة للصرف الصحي.

وأظهر مقطع فيديو، حدوث انفجار ضخم ما أن ألقى الطفل بالألعاب النارية في الحفرة، ما أثار فزع المارة.

وقد وقع الانفجار، نتيجة احتواء غرف الصرف الصحي على غازات قابلة للاشتعال مثل غاز الميثان المتراكم بداخلها نتيجة تحلل الفضلات العضوية.

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ألعاب نارية طفل صيني تدمير ممتلكات
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