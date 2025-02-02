بواسطة ألعاب نارية.. طفل صيني يتسبب في كارثة وتدمير ممتلكات- فيديو

وكالات

تسبب طفل صيني في حادث مروع، أسفر عن تدمير عدد من السيارات، بعدما قام بإلقاء ألعاب نارية في حفرة للصرف الصحي.

وأظهر مقطع فيديو، حدوث انفجار ضخم ما أن ألقى الطفل بالألعاب النارية في الحفرة، ما أثار فزع المارة.

طفل صيني ألقى مفرقعات نارية في مجاري الصرف ربما من باب الفضول أو اللعب مما أدى إلى انفجار مدمر ، وقع الحادث في مدرسة نيجيانغ كابيتال المتوسطة في منطقة سيتشوان #الصين ، استدعت الشرطة والدي الطفل المتورط في الحادث وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث .

حدث غريب عجيب . pic.twitter.com/JvG8NnSQRd — الحميري (@HemyariM) February 1, 2025

وقد وقع الانفجار، نتيجة احتواء غرف الصرف الصحي على غازات قابلة للاشتعال مثل غاز الميثان المتراكم بداخلها نتيجة تحلل الفضلات العضوية.