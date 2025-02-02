تونس.. أمطار وسيول جارفة تسبب أضرارًا مادية بولاية نابل- فيديو

وكالات

شهدت ولاية نابل شرقي العاصمة التونسية، أمطارا غزيرة أدت إلى تراكم كميات كبيرة من المياه التي تحولت إلى سيول جرفت سيارات وسببت أضرار مادية بالمنازل في مدينة قربص.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر سيارات جرفتها السيول بعدة مدن في ولاية نابل.

وأشار المعهد الوطني التونسي للرصد الجوي، إلى أنه سجل أعلى نسبة أمطار في الساعات الـ24 الماضية بمنطقة بني خلاد في نابل، بكمية بلغت 148 مليمترا.