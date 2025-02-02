مسؤول إيراني: نستطيع أن نوصل صواريخنا لأي نقطة نريدها

طهران - (د ب أ)

قال نائب منسق الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد رضا نقدي، إن "الجمهورية الإسلامية قادرة على تصنيع الصواريخ اللازمة لها لتكون قادرة على إصابة الهدف مهما كانت المسافة"، مشددا على أنه "ليس هناك شيء خارج عن متناول التكنولوجيا لدينا".

ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن رضا نقدي: "اليوم، أصبحت الجمهورية الإسلامية قادرة على إطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء، ومهما كان المدى الذي تريده الجمهورية الإسلامية، سيتم تصنيع الصواريخ اللازمة له وستكون قادرة على إصابة الهدف على تلك المسافة، ليس هناك شيء خارج عن متناول التكنولوجيا لدينا".

وأضاف: "في ظل حكومة الثورة الإسلامية، وصل العلماء الإيرانيون إلى مرحلة لا توجد فيها مشكلة غير قابلة للحل في مجال الأسلحة، لقد استطعنا الانتقال من زمن كانت فيه الأسلاك الشائكة محظورة علينا، إلى نقطة تصطف فيها الدول لشراء أسلحتنا".