البث العبرية: محمد الضيف أمر بهجوم 7 أكتوبر قبل أسبوعين من تنفيذه

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، إن وثيقة عثر عليها في غزة كشفت أن محمد الضيف أصدر أمر هجوم 7 أكتوبر قبل أسبوعين من تنفيذه.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى أن الوثيقة توضح مراحل خطة هجوم 7 أكتوبر من الموعد وتوزيع القوات إلى أهداف كل وحدة.

وفي يونيو الماضي، ذكرت هيئة البث العبرية، أنه عُثر على وثيقة تشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والاستخبارات كانا على علم مسبق بخطة حركة حماس قبل 3 أسابيع من عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر 2023.