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إعلام سوري: إسرائيل تنسحب من مناطق سيطرت عليها بعد سقوط الأسد

09:28 م الأحد 02 فبراير 2025

أرشيفية

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وكالات
قالت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من عدة نقاط عسكرية في القنيطرة وريفها كان سيطر عليها عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
كذلك، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مباني المحكمة والمحافظة في القنيطرة، بينما انسحبت بشكل جزئي من سد المنظرة بريف القنيطرة الشمالي.
وفي اعقاب سقوط نظام الأسد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على عدة مواقع داخل المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان المحتل، الفاصلة بين مناطق السيطرة السورية والإسرائيلية منذ عام 1974.
وبعد ذلك، طالبت الإدارة السورية الجديدة، جيش الاحتلال بالتراجع والانسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها جنوبي سوريا.

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