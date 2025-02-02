مسؤولة أممية: مقترحات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تعد جريمة حرب

وكالات

قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يكترث بمعاناة الشعب الفلسطيني وتهجيرهم تطهير عرقي.

وأشارت ألبانيز في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن مقترحات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تعد جريمة حرب، لافتة إلى أن إسرائيل حولت آلة القتل من غزة إلى الضفة الغربية بعد وقف إطلاق النار.

ويقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن بذريعة إعادة إعمار القطاع، غير أن المقترح الأمريكي قوبل برفض شديد من القاهرة وعمان.

بدور، قال رئيس بلدية غزة يحيى السراج، اليوم الأحد، إنه تم تدمير 80% من البنية الأساسية للقطاع جراء العدوان الإسرائيلي.

وأكد السراج في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن أهالي غزة يرفضون التهجير حتى لو عاشوا فوق ركام منازلهم.