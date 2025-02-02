رئيس بنما لوزير الخارجية الأمريكي: السيادة على قناة بنما غير قابلة للمناقشة

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، اليوم الأحد، إن رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو أكد خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن السيادة على قناة بنما غير قابلة للمناقشة.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو برئيس بنما اليوم الأحد، في المحطة الأولى من أول جولة خارجية له كوزير للخارجية الأمريكية، بينما يزيد الرئيس دونالد ترامب الضغوط على جيرانه وحلفاء واشنطن، بما في ذلك مطالبة بإعادة قناة بنما إلى الولايات المتحدة.

وفي اليوم التالي لإعلان ترامب فرض رسوم جمركية كبيرة على كندا والمكسيك، مما أدى إلى ردود فعل من تلك الدول، كان من المقرر أن يتبع روبيو نهجا أقل تصادمية وأكثر دبلوماسية.

وبعد محادثاته مع الرئيس خوسيه راؤول مولينو، كان روبيو يخطط لزيارة منشأة للطاقة ثم القناة، التي تشهد اهتماما مكثفا من ترامب.

وقال مولينو إنه لن يتم التفاوض مع الولايات المتحدة حول ملكية القناة، ونظّم بعض البنميين احتجاجات ضد خطط ترامب، وأضاف مولينو أنه يأمل أن تركز زيارة روبيو على المصالح المشتركة مثل الهجرة ومكافحة تهريب المخدرات.

وسيضغط روبيو من أجل أكبر أولويات ترامب، وهي الحد من الهجرة غير القانونية، ولكنه أيضا ذكر أنه سيحمل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة ترغب في استعادة السيطرة على قناة بنما رغم المعارضة الشديدة من قادة المنطقة لمكافحة نفوذ الصين المتزايد في النصف الغربي من الكرة الأرضية.